نقل خبرات النقل المصرية إلى فلسطين.. تفاصيل

قالت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية إن زيارة الوزير عاصم سالم الى مصر ضمن وفد برئاسة الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء هدفها تعزيز وتوطيد العلاقات مع الاشقاء المصريين.



وأضاف بلال الازعر مدير مكتب وزير النقل والمواصلات ان الوزير ناقش خلال لقاءاته في القاهرة مع المسؤولين المصريين العديد من المواضيع التي تساعد في تطوير قطاع النقل والمواصلات في فلسطين.



كما وناقش تحسين نقل حجاج ومعتمري قطاع غزة الى السعودية وإمكانية تخفيض الرسوم، ونقل الخبرات المصرية الى الفلسطينيين، واعتماد الرخصة الفلسطينية في مصر والعكس، اضافة الى السماح لأي فلسطيني مقيم في مصر بقيادة المركبات.



كما بحث تقديم دورات تدريبية في مجالات النقل والمواصلات وعلوم الطيران للفلسطينيين.



كما قدم الوزير مذكرة تفاهم في اطار النقل والمواصلات للجانب المصري لدراستها على امل توقيعها على هامش اجتماع وزراء النقل العرب في الاسكندرية الشهر المقبل.



وقال الازعر ان الزيارة حققت اهدافها وان الاجواء كانت ايجابية للغاية كون هذه الزيارة هي الاولى لوفد حكومي عال المستوى منذ 1994.