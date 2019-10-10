Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نقل خبرات النقل المصرية إلى فلسطين.. تفاصيل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:32 ص
وزير النقل الفلسطيني
وزير النقل الفلسطيني عاصم سالم خلال زيارته لمصر
Advertisements
سمر صالح
قالت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية إن زيارة الوزير عاصم سالم الى مصر ضمن وفد برئاسة الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء هدفها تعزيز وتوطيد العلاقات مع الاشقاء المصريين.

وأضاف بلال الازعر مدير مكتب وزير النقل والمواصلات ان الوزير ناقش خلال لقاءاته في القاهرة مع المسؤولين المصريين العديد من المواضيع التي تساعد في تطوير قطاع النقل والمواصلات في فلسطين.

كما وناقش تحسين نقل حجاج ومعتمري قطاع غزة الى السعودية وإمكانية تخفيض الرسوم، ونقل الخبرات المصرية الى الفلسطينيين، واعتماد الرخصة الفلسطينية في مصر والعكس، اضافة الى السماح لأي فلسطيني مقيم في مصر بقيادة المركبات.

كما بحث تقديم دورات تدريبية في مجالات النقل والمواصلات وعلوم الطيران للفلسطينيين.

كما قدم الوزير مذكرة تفاهم في اطار النقل والمواصلات للجانب المصري لدراستها على امل توقيعها على هامش اجتماع وزراء النقل العرب في الاسكندرية الشهر المقبل.

وقال الازعر ان الزيارة حققت اهدافها وان الاجواء كانت ايجابية للغاية كون هذه الزيارة هي الاولى لوفد حكومي عال المستوى منذ 1994.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: اتفاقيات تفاهم لدعم الاقتصاد الفلسطيني

وفد وزاري من الحكومة الفلسطينية يتوجه إلى القاهرة.. تعرف على السبب

لأول مرة منذ 25 عاماً.. أكبر وفد فلسطيني يزور مصر برئاسة أشتية

وفد مكون من 11 وزيرا.. رئيس وزراء فلسطين في القاهرة لأول مرة

التجارة: كل الدعم لتنمية القطاعات الاقتصادية في فلسطين

في لقاء بالأهرام.. رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بدعم مصر وعلى رأسها الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

أسعار سكودا سوبيرب المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة

مين أحلى ؟.. شاهد إطلالات النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى .. صور

خالد الغندور: كهربا لا يحق له اللعب للنادي الأهلي بالبطاقة المؤقتة

تعرف على أفضل وقت لقراءة القرآن وآخر لا يجوز فيها تلاوته

ربطه فى سيارة وجره.. سحل عمدة على يد 11 شخصا لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام

زي الفراشة .. شاهد إطلالة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام

مين أحلى ؟.. شاهد إطلالات النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى .. صور