الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة.. والعظمى تسجل 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الخميس، معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية غربية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :

القاهرة 32/22

الإسكندرية 28/21

مطروح 28/22

بورسعيد 29/23

رفح 29/19

طابا 31/22

شرم الشيخ 36/27

بني سويف 34/22

قنا 40/24

أسوان 42/27

الوادي الجديد 40/27

حلايب 34/27