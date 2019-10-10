Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة.. والعظمى تسجل 32

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:35 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الخميس، معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية غربية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :
القاهرة 32/22
الإسكندرية 28/21
مطروح 28/22
بورسعيد 29/23
رفح 29/19
طابا 31/22
شرم الشيخ 36/27
بني سويف 34/22
قنا 40/24
أسوان 42/27
الوادي الجديد 40/27
حلايب 34/27
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على جنوب البلاد .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد الجوية: طقس الغد مائل للحرارة رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا على المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 33

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 3‪2

الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالا مائل للحرارة على القاهرة.. والعظمى 33

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 3‪4

ترشيحاتنا

شاب يوقف سيارة زفاف حبيبته ويتوسل أن تعود إليه.. وهذا رد فعلها

زي الفراشة .. شاهد إطلالة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10 /10 /2019.. فيديو

ربطه فى سيارة وجره.. سحل عمدة على يد 11 شخصا لهذا السبب

أجسام غريبة تظهر في سماء أمريكا ..فيديو

الزمالك لا يقل عن الأهلي.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام

زي الفراشة .. شاهد إطلالة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام

مين أحلى ؟.. شاهد إطلالات النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى .. صور