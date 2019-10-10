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حوادث

أمن الشرقية يكشف غموض مقتل مسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:41 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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محمد الطحاوي
تمكن رجال مباحث مديرية أمن الشرقية، من كشف ملابسات العثور على ربة منزل مسنة مقتولة داخل مسكنها بمركز ديرب نجم، حيث تبين من المعاينة الأولية وجود مقاومة من المجني عليها وسرقة قطع من المشغولات الذهبية كانت بحوزتها وتم تحديد المتهمين وضبطهم.

كان فريق من النيابة العامة بمركز ديرب نجم انتقل لمكان الواقعة لمعاينته على الطبيعة، حيث تبين وجود آثار مقاومة من المجني عليها وسرقة مشغولات ذهبية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه فقد تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا لمركز ديرب نجم يفيد بالعثور على "زبيدة ط " ٦٦ سنة ربة منزل مقيمة قرية شوبك أكراش، جثة هامدة وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها وأن الجريمة بهدف السرقة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل الجثة للمشرحة، كما تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وقررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وبتضيق الخناق وتكثيف البحث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمد.ف" 18 عاما عامل، و"محمد م الـ" 20 عاما عامل، سبق اتهامهما في وقائع سرقة، وجيران المجني عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.
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