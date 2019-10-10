اردوغان_مجرم_حرب .. رد فعل شريف مدكور على الهجوم التركى فى سوريا.. شاهد

أدان الإعلامى شريف مدكور، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الهجوم التركى على الأراضى السورية.



حيثُ نشر #اردوغان_مجرم_حرب كما نشر فيديوهات بث مباشر يتحدث فيها على دولة تركيا قائلًا: "تركيا احتلت جزء من سوريا لذا يصعب علينا أن يضيع جزء من الأراضى العربية".



وأضاف: "تركيا ليست بلد إسلامية ولكنها علمانية، والأسبوعين الماضيين شهدت مصر هجوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ولكن قيادة مصر القوية قضت على هذا الهجوم، عمر ماهيحصل فى مصر ثورة".



ووجه لتركيا: "لو أنتم دولة بتخافوا أوى على الإسلام والمسلمين متعرفوش إن فى دولة اسمها فلسطين محتلة؟ .. ليه متروحوش تحرروها عشان الخلافة زى مابتقولوا؟".



واختتم الفيديو قائلًا: "ربنا ياخد أردوغان عشان نرتاح من الإرهاب".



وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن القوات التركية دخلت شمال سوريا شرق الفرات وبدأت عملية برية.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثلا في وحدات حماية الشعب الكردية.

