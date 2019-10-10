محمد أبو العينين: حق مصر التاريخي في نهر النيل مسألة حياة وكرامة.. فيديو

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن حق مصر التاريخي في نهر النيل مسألة حياة وكرامة، لافتًا إلى أن أزمة سد النهضة واحدة من أهم الموضوعات التي تشغل أذهان الشعب المصري.



وأضاف رجل الأعمال محمد أبو العينين، خلال مؤتمر "أزمة سد النهضة.. مصر وإثيوبيا والمجتمع الدولي"، الذي عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، جزءًا منه، أن حق مصر في مياه نهر النيل حق أصيل تؤكده الاتفاقيات والقوانين الدولية، مؤكدا أن الشعب المصري لن يقبل بالتفريط في هذا الحق التاريخي.



وذكر أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح على مدار السنوات الماضية في إعادة العلاقات المصرية الأفريقية إلى سابق عهدها، وقدم العديد من المبادرات من أجل تنمية أفريقيا وتقوية العلاقة مع دول حوض النيل، وهذا ما أكده خلال مشاركته في الأمم المتحدة، حينما أشار إلى أن مصر ليست ضد تحقيق التنمية في إثيوبيا، ولكن ليس على حساب حقوق المصريين في مياه نهر النيل".



وتابع رجل الأعمال محمد أبو العينين: "نحن لسنا ضد بناء سد النهضة الإثيوبي وتحقيق إثيوبيا للتنمية التي تسعى إليها من خلال استخدام السد في توليد الكهرباء، والرئيس نجح في توصيل رسالته في الأمم المتحدة حينما أكد أنه مع التنمية في إثيوبيا والقارة السمراء بشكل عام، ولكن ليس على حساب حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل".