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فن

إستمع إلى أغنية فيلم الممر الرسمية .. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:45 ص
أحمد عز وإياد نصار
أحمد عز وإياد نصار
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آيه عاطف
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الممر" الأغنية الرسمية له من داخل كواليس تسجيلها بالاستوديو وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم فور عرضه على شاشات التلفاز.

وتقول كلمات الأغنية :"طريق روحناه وحالفين نمشي لنهايته ورافضين كلمة استسلام .. وريح بتشد وبتعاند بتتباهى بقوتها لكن لسة الامل صامد وواقف رغم شدتها .. وبنكمل ونتحمل عشان بكرة يكون اجمل عشان لسه الحياه شايله حاجات احسن كتير جايه .. و عمر اليأس ما عرفنا ولا خوفنا مكتفنا .. ومين من الخوف هيتكتف وجوه قلبه حريه".

والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار الكبير عمر خيرت والذي ظهر ضمن أحداث الكليب في الكواليس.
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