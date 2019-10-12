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برلمان

وفد برلمانى برئاسة عبد العال يتجه لصربيا للمشاركة فى اجتماعات الاتحاد البرلماني

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:07 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
توجه اليوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني صباح اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019 إلى صربيا، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولى والمقرر عقدها في العاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 11 – 17 أكتوبر 2019.

سوف تعقد في إطار هذه الاجتماعات الدورة رقم 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولى وكذلك اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد.

وسوف يكون هناك موضوع رئيسى للنقاش خلال هذه الاجتماعات سيلقى الدكتور على عبد العال كلمة بشأنه ، تحت عنوان " تعزيز القانون الدولى، الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمى، كما ستتم مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى خلال الاجتماعات الفرعية لأجهزة الاتحاد البرلماني الدولى مثل اللجان الدائمة للاتحاد وكذلك اللجان المتخصصة،هذا بالإضافة إلى عدد من البنود الإجرائية المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات.

كما سيشارك الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولى بصفته عضوًا فيها ممثلا ًعن المجموعة العربية فضلًا عن المشاركة في اجتماعات الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف.
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