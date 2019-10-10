النقابات فى أسبوع.. الفلاحين: انخفاض أسعار اللحوم.. والأطباء توقف عملها حتى هذا الموعد.. والمهندسين تكشف آخر تفاصيل قضية أبو القاسم.. الصحفيين: قرارات لحل أزمة التحرير

الأطباء توقف عملها حتى يوم السبت القادم

الفلاحين: انخفاض أسعار اللحوم وتوضح أسباب ذلك

المهندسين توضح آخر تفاصيل قضية أبو القاسم.. المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية

نقابة المهندسين



نقابة البيطريين

نقابة الأطباء

نقابة الصحفيين

نقابة المعلمين

وأوضح أنه لابد من زيادة رواتب المعلمين، إذ إنه حتى الآن لم تقرر أى زيادة منذ عام 2014.





نقابة الفلاحين

شهدت النقابات على مدار الأسبوع مجموعة من الأحداث الهامة، من بينها؛ البيطريين تبحث مشاكل الثروة الحيوانية، والأطباء توقف عملها حتى يوم السبت 12 أكتوبر، والصحفيين تتخذ إجراءات لحل أزمة جريدة التحرير، وتفاصيل واقعة اتهام معلم بـ التسبب في وفاة ولي أمر طالب، واستمرار أزمة عجز المعلمين بالمدارس.ويعرض التقرير الآتى أبرز ما تناولته أخبار النقابات على مدار هذا الأسبوع:أكدت النقابة العامة للمهندسين أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي أبو القاسم، المحبوس حاليًا بالمملكة العربية السعودية، رغم أن أحداث القضية تعود إلى عام 2016 والحكم بإعدامه صدر يناير 2018 أي قبل تولي المجلس الحالي عمله، مشيرة إلى أن المجلس أخذ قضية أبو القاسم على عاتقه منذ يونيو 2018 رغم صدور حكم الإعدام ضده وتأييد الحكم.وأكدت النقابة فى بيان أن أولى الخطوات فى هذه القضية كانت لقاء المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مَصر، بالسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر الوزارة، وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية، وتلا ذلك لقاء آخر مع النائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم فى كل المستجدات.من جانبه، قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين: "لم نقف مكتوفي الأيدي رغم صدور حكمين ضد المهندس أبو القاسم قبل تولينا مقاليد الأمور بالنقابة، وتواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام ومع سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من أجل الوصول إلى بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طوق نجاة للمهندس علي أبو القاسم".وأضاف المهندس هاني ضاحي: "تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع زوجة المهندس علي أبو القاسم التى أكدت أن هناك حكما صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدرة واعترفوا مسبقا أنهم من قاموا بتصدير المعدة التى كانت تحتوي على المواد المخدرة، مؤكدين أن المهندس أبو القاسم لم يكن يعلم أي شيء عنها مطلقًا لكن هذا الاعتراف لم يفد القضية كثيرًا نظرا للقبض عليهم في مصر، وجار الآن متابعة الموقف مع أسرة أبو القاسم للوقوف على آخر المستجدات بالقضية".عقدت لجنة الثروة الحيوانية، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور علي سعد، عضو مجلس النقابة، مقرر اللجنة، أمس، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «اقتصاد وطن.. وصحة مواطن»، وذلك لمناقشة المشاكل التى تواجه الثروة الحيوانية، ومشاكل الأطباء البيطريين العاملين بهذا المجال، وكيفية الحفاظ على الثروة الحيوانية فى ظل انتشار الأمراض، والأوبئة بعدة محافظات.وقال الدكتور علي سعد علي، إن "البيانات التى تصل إلى وزير الزراعة عن وضع الثروة الحيوانية فى مصر، ووضع الطب البيطرى "غير دقيقة"، نتيجة لإعدادها من قبل موظفين من غير الأطباء البيطريين العاملين في الطب البيطرى على أرض الواقع، ولا يعلمون شيئا عن الأمراض".وأضاف علي سعد علي، خلال كلمته بمؤتمر «الثروة الحيوانية.. اقتصاد وطن.. وصحة مواطن»، أن النقابة وجهت دعوة للحضور لجميع المعنيين بالطب البيطرى في وزارة الزراعة، إلا أنها لم تتلق ردا، رغم كثرة شكاوى المربين من سوء التحصينات ووضع المواشي لديهم، مستنكرا عدم اهتمام الوزارة بحوالي ٧٥% من الثروة الحيوانية، والمسئول عنها صغار المربين في منازلهم، لافتا إلى ضرورة أن تتكاتف الجهات التنفيذية مع النقابة، من أجل الوصول إلى حل مشكلات المربين، وحل مشكلات الثروة الحيوانية فى مصر.أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن موعد توقف العمل الخاص بخدمات الأطباء، وذلك من يوم الخميس 10 أكتوبر، حتى السبت 12 أكتوبر الجارى، مشيرة إلى أن آخر أيام تقديم الخدمات ّهو الأربعاء 9 أكتوبر 2019.وأوضحت النقابة، في بيان، أن شرط الانتخاب الوحيد دفع اشتراك النقابة حتى عام 2018 بالنسبة للعامة والفرعية.اتخذ مجلس نقابة الصحفيين عدة قرارات تتعلق بأزمة جريدة التحرير، وذلك في اجتماعه مساء أمس، الأربعاء، بمقر الجريدة تنفيذا لقراره السابق في 2 أكتوبر الماضي؛ حيث قرر المجلس لفت نظر الزميل أسامة خليل، ناشر الصحيفة، استنادًا إلى نص المادة 76 من قانون النقابة، لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهني ومخالفته للوائح النقابية ونظمها.وقرر المجلس مخاطبة مؤسسة "الأهرام" المقيد بعضويتها الزميل أسامة خليل برقم "4124" للاستفسار عن وضعه القانوني بالمؤسسة، في ظل ما ورد للمجلس من شكاوى عديدة من الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير في شأنه باعتباره ناشرًا في الجريدة.كذلك أخطر الزميل خالد ميري، وكيل النقابة، ورئيس لجنة التحقيق، المجلس بأن لجنة التحقيق وجهت استدعاءً للزميل أسامة خليل للمثول أمامها للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضده يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري.تلقت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بوسط الإسكندرية برئاسة صباح مكاوي، يفيد بتعدي ولي أمر الطالب أحمد عبد الفتاح عبد القادر، على المعلم أحمد سليمان، معلم الرياضيات بمدرسة محرم بك الإعدادية بنين بمحافظة الإسكندرية، بحجة أن المعلم تعدى على نجله.وانتهى تعدي ولي الأمر على المعلم بتدخل بعض المعلمين المتواجدين بالمدرسة الذين قاموا باصطحاب ولي الأمر إلى غرفة الأخصائيين الاجتماعيين واصطحاب المعلم إلى مكتب مدير المدرسة، ولكن بعد قليل وإثر انفعال ولي الأمر المتواصل أثناء جلوسه بغرفة الأخصائيين غاب عن الوعي فقام المعلمون بالاتصال بالإسعاف التي وصلت بعد 15 دقيقة ليجد المسعفون ولي الأمر قد فارق الحياة.وقامت زوجة ولي الأمر بتحرير محضر بالواقعة واتهمت المعلم بالتسبب في وفاة زوجها، ولكن المعلمين أفادوا بأن ولي الأمر كان قد أجرى عملية قلب مفتوح ولديه مرض السكري، ومن المؤكد أن الانفعال كان سبب الوفاة.كما أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، أن هناك عجزا صارخا فى المعلمين بالمدارس، ولايستطيع أحد حصر نسبة هذا العجز حتى الآن، والحل أن تبدأ وزارة التربية والتعليم بتعيين المزيد من المعلمين.وناشد خلف الزناتى، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، جميع المديريات التعليمية بالبدء فى تعيين خريجى كليات التربية أولًا، حيثُ إنه تخصصهم منذ البداية، كما أنهم ليس لديهم وظيفة أخرى سوى التعليم.وقال نقيب المعلمين إنه لابد من تدريب المعلمين الجدد بشكل خاص قبل تعيينهم قبل بدء أى عام دراسى تجنبًا بوقوعهم فى الأخطاء الدراسية والتربوية.تشهد الأسواق انخفاضًا فى أسعار اللحوم لتصل إلى 20 جنيهًا، وذلك بسبب كثرة اللحوم مع قلة الطلب عليها.فى البداية، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم فى انخفاض مستمر، حتى أنها وصلت من 70 لـ 90 جنيها بالأرياف، أما المدن فوصل سعر الكيلو بها إلى 110 جنيهات.وشدد حسين أبو صدام، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، على ضرورة الرقابة على الأسعار، حيثُ إن بعض تجار اللحوم مازالوا يبيعون بأسعار مرتفعة على الرغم من شرائها بأسعار منخفضة عما كانت عليه من قبل.وأضاف نقيب الفلاحين أن كيلو اللحوم الحمراء انخفض 20 جنيهًا، مما يعود بالفائدة على المواطن، ولكن فى نفس الوقت يشكو منه المربي، وذلك لأنه لا يحقق هامش الربح المنشود بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.