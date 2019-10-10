وزير القوى العاملة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة صينية

توفير العمالة الماهرة والمدربة.. وفرص عمل لائقة

وفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة شغلها الوظيفة

تدريب الشباب للتعيين على المهن التي تحتاجها الشركة بمركز قوى عاملة السويس

القطاع الخاص يمثل عصب الاقتصاد بجهد وعرق عمال مصر

شهد وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ممثلة في مديرية القوى العامة بالسويس، وشركة "تيدا مصر" لتنمية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، يرمي إلى قيام الوزارة بتوفير العمالة اللازمة المسجلة لديها بقواعد البيانات، والعمالة الماهرة المدربة من أبناء المحافظة وإلحاقهم بالشركات والمصانع بمشروعات الشركة على فرص عمل لائقة وفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة المراد شغلها بهذه الشركات.وقع البروتوكول الذي يسري لمدة عامين ويجدد بموافقة طرفيه؛ حاتم جاد الرب مدير المديرية، وواي جيان تشنغ، العضو المنتدب للشركة..وأكد وزير القوى العاملة، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، استعداد الوزارة لتسخير مركز التدريب المهني التابع لها بالسويس لتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها الشركة، وذلك تحت إشرافها، شريطة أن يكون التدريب تمهيدًا للتعيين المباشر للشباب الذي تم تدريبه.ورحب الوزير باستمرار التعاون بين المديرية والشركة خلال الفترة القادمة، في عمليتي التدريب والتشغيل، اعتمادًا على تنفيذ هذا البروتوكول الذي يعتبر خطوة جيدة في سبيل التعاون المشترك بين الجانبين.وشدد الوزير على أهمية القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، بجهد وعرق عمال مصر، لإحداث طفرًة كُبرى، تحدث زيادة في الإنتاج، الأمر الذي يصب في مصلحة الإنتاج القومي والاقتصاد المصري ككل.من جانبه، قدم النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب عن السويس، خالص شكره وتقديره للوزير على دعمه المستمر لعملية الاستثمار في مصر لما لها من أهمية كبرى في دعم الاقتصاد، ونشاطه الجاد والدؤوب في خدمة جميع قضايا العمل والعمال في مصر، واهتمامه الكبير بتطوير ملف التدريب المهني.حضر التوقيع من جانب الوزارة محمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وياسر الشربيني، معاون الوزير.