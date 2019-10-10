توقيع عقد تشغيل وصيانة الوحدة الإنتاجية لمركز دباغة الجلود بـ الروبيكى.. توفير عمالة فنية مدربة لتقديم خدمات الأمن والحراسة داخل مركز التكنولوجيا

وزارة الإنتاج الحربي:

شركات الإنتاج الحربي تدير وتشغل الوحدات الإنتاجية بمركز دباغة الجلود بالروبيكي

مسئولون عن أعمال الصيانة الدورية للوحدات وإصلاح الأعطال المفاجئة

توفير عمالة فنية مدربة لتقديم خدمات الأمن والحراسة داخل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود

وزير التجارة والصناعة:

المشروع يستهدف الاعتماد على الصناعة المحلية فى توفير الآلات والمعدات اللازمة وخدمات التطوير والصيانة والتشغيل

خبرة شركات الإنتاج الحربي وإمكانياتها التكنولوجية تشجع على التعاون معها من أجل تنفيذ هذا المشروع القومى

من المتوقع أن تشهد صناعة الجلود فى مصر تطورا كبيرا خلال الفترة القادمة وانتعاشا للسوق المحلية من منتجات الجلود

جدير بالذكر أنه سبق أن قام مصنع حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربي" التابع لوزارة الإنتاج الحربي بتصنيع برميل لدباغة الجلود فى إطار توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي "التابعة لوزارة الصناعة" للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتوفرة داخل المصانع الحربية لخدمة مشروع مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكى، وذلك من خلال تشغيل برميل الدباغة "المعدة الرئيسية في عملية الدباغة" داخل الوحدات الإنتاجية بالمدينة الجديدة.



وقع وزيرا الدولة للإنتاج الحربى والتجارة والصناعة، اليوم، الخميس، عقد إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الوحدة الإنتاجية لمركز دباغة الجلود بمنطقة الروبيكى داخل المدينة بما يضمن شروط السلامة والحفاظ على البيئة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.يأتى هذا التوقيع فى إطار استكمال أعمال تنفيذ مشروع نقل مدابغ الجلود من سور مجرى العيون لمنطقة الروبيكى القائم بالإشراف على تنفيذه وزارة التجارة والصناعة بمشاركة الجهات المعنية بالدولة.ويتم بموجب هذا العقد قيام شركات الإنتاج الحربي بإدارة وتشغيل الوحدات الإنتاجية بمركز دباغة الجلود والقيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الوحدات وإصلاح الأعطال المفاجئة، وكذا توفير عمالة فنية مدربة لتقديم خدمات الأمن والحراسة داخل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمنطقة الروبيكى.ويأتي هذا العقد كخطوة هامة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة مع وزارة التجارة والصناعة لتطوير صناعة الجلود فى مصر لما لها من قيمة اقتصادية هائلة، إلى جانب المساهمة فى الحفاظ على نظافة البيئة بعيدًا عن المناطق السكنية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.ومن المتوقع أن تصبح "الروبيكى" مركزًا تكنولوجيًا متطورًا لصناعة الجلود فى مصر، مما سيجذب العديد من الاستثمارات ويحقق عائدا اقتصاديا كبيرا للدولة.وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المشروع يستهدف الاعتماد على الصناعة المحلية فى توفير الآلات والمعدات اللازمة وخدمات التطوير والصيانة والتشغيل لكل ما تحتاجه مصانع الدباغة، وكذا الاعتماد على العمالة المصرية المدربة، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من الجلود وإحلال منتجات محلية الصنع محلها.وقال إن خبرة شركات الإنتاج الحربي وإمكانياتها التكنولوجية تشجع على التعاون معها من أجل تنفيذ هذا المشروع القومى، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد صناعة الجلود فى مصر تطورا كبيرا خلال الفترة القادمة وانتعاش السوق المحلية من منتجات الجلود بأسعار منافسة وجودة عالية.