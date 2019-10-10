التضامن تطلق مبادرة للدمج والتواصل بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة دمج وتواصل تختص بالدمج والتواصل بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.



وأقيمت آخر الفعاليات بمجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية التابع للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



وشهدت الفعاليات مشاركة 7 مؤسسات في 7 محافظات هي:"الإسكندرية والجيزة، البحيرة، دمياط، أسيوط، بني سويف، الغربية"، بمشاركة ٢٠٠ ابن من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.