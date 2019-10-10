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أخبار العالم

مستبشرا بدعوة مصر العالجة لعقد اجتماع عربي.. دحلان يدين غزو تركيا لسوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
محمد دحلان
محمد دحلان
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سعيد العربي
أدان القيادي في حركة فتح والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، الغزو العسكري التركي لأراضي الشقيقة سوريا بحجج واهية سقيمة، تفضح أطماع نظام أردوغان لاقتطاع أجزاء من سوريا، متعجبا من وصف أردوغان قطعانه الغازية بالجيش (المحمدي)، وكأنها جحافل تحرر أرضًا إسلامية أو موجهة لتحرير القدس!.

وقال دحلان خلال تدوينةٍ له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذا الغزو التركي حلقة في سلسلة طويلة إلى جانب الاعتداءات المتكررة على سوريا والعراق ومحاولات التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول عربية عدة وخاصة الشقيقة مصر.

واستبشر النائب دحلان خيرًا بالدعوة المصرية العاجلة لعقد اجتماع وزاري عربي طارىء يوم السبت القادم.

وتمنى دحلان أن يرتقي الموقف العربي إلى مستوى هذا التحدي الخطير، وبما يؤمن وقف الغزو والحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال سوريا، وضمان عودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ليتولى بيت العرب رعاية الحوار السوري بما في ذلك أعمال لجنة صياغة الدستور السوري الجديد.
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