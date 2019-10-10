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محافظات

23 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
ميناء
ميناء
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أ ش أ
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الخميس، بلغ 23 سفينة.

وذكرت موانيء بورسعيد، في بيان، أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 4 سفن ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأوضحت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.
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