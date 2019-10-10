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اقتصاد

البنداري: العاصمة الإدارية مستقبل مصر.. وانتعاشة قريبا فى كافة القطاعات

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:33 ص
العاصمة الجديدة
العاصمة الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس هاني البنداري رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتطوير العقاري إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مستقبل مصر الحديث.

وأضاف البندارى فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن العاصمة الجديدة ستحدث انتعاشه كبيرة في كافة الأسواق وليس القطاع العقارى فقط، بما يساهم في دعم خطط الدولة التنموية، وخاصة في سوق العقارات والصناعات المرتبطة به خلال الفترة المقبلة كما ستساهم فى خلق آلاف فرص العمل المباشرة والغير مباشرة والمؤقتة والدائمة.

وتابع، التميز سيكون المعيار الاساسي الذي تعتمد عليه الشركة في تنفيذ كافة مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، عن طريق فرق عمل متميزة تعتمد في اختيارها على العناصر المتخصصة التي تمتلك خبرات كبيرة ومشهود لها بالكفاءة في كل مجال له علاقة بمنظومة التطوير العقاري.
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