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حوادث

إصابة طالبتين في انقلاب "ميكروباص" بطريق جامعة سوهاج

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج الجامعي اليوم، طالبتين مصابتين باشتباه كسر، وجروح، عقب انقلاب سيارة ميكروباص تقل طلابا علي طريق جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالواقعة وانتقل ضباط مباحث مركز سوهاج، ورجال المرور وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة طالبتين في الحادث احداهن مصابة باشتباه بكسر في الحوض والآخري مصابه بجروح وكدمات، وتم نقلهن الي مستشفي سوهاج الجامعي.

وتبين من الفحص أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق وارتطامه بحاجز في منتصف الطريق وانقلاب السيارة علي جانبها، تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.
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