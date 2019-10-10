تقدم الشيف نورا السادات أسهل طريقة لعمل كريب حلو، يسعد أطفالك، بمذاق لا يقاوم وبشكل مشهى.



مقادير كريب حلو :



لبن

دقيق

فانيليا

بيض

زيت

الحشو

كريمة قابلة للدهن

عسل أبيض

موز للتزيين

سكر بودرة

توت

مشكل

كريمة مخفوقة



طريقة تحضير كريب حلو



لعمل الكريب



* يضاف إليه الفانيليا والزيت ويقلب جيدا مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط ممتزج وسائل



* في طاسة مدهونة بالزيت يوضع كمية صغيرة من الخليط وتفرد على الطاسة تقلب لتنضج من الجهتين



* تحفظ مغطاة بفوطة حتى لا تجف



* يحشى الكريب بالكريمة القابلة للدهن وقطع الموز ويلف ويمكن حشوه بالعسل والموز ويلف



* يقدم مزين بالتوت والسكر البودرة والكريمة المخفوقة