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مرأة

أسهل طريقة لعمل كريب حلو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:30 م
طريقة عمل كريب حلو
طريقة عمل كريب حلو
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نورا السادات أسهل طريقة لعمل كريب حلو، يسعد أطفالك، بمذاق لا يقاوم وبشكل مشهى.

مقادير كريب حلو :

لبن
دقيق
فانيليا
بيض
زيت
الحشو
كريمة قابلة للدهن
عسل أبيض
موز للتزيين
سكر بودرة
توت
مشكل
كريمة مخفوقة

طريقة تحضير كريب حلو

لعمل الكريب

* يضاف إليه الفانيليا والزيت ويقلب جيدا مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط ممتزج وسائل

* في طاسة مدهونة بالزيت يوضع كمية صغيرة من الخليط وتفرد على الطاسة تقلب لتنضج من الجهتين

* تحفظ مغطاة بفوطة حتى لا تجف

* يحشى الكريب بالكريمة القابلة للدهن وقطع الموز ويلف ويمكن حشوه بالعسل والموز ويلف

* يقدم مزين بالتوت والسكر البودرة والكريمة المخفوقة
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