تقدم الشيف نورا السادات أسهل طريقة لعمل كريب حلو، يسعد أطفالك، بمذاق لا يقاوم وبشكل مشهى.
مقادير كريب حلو :
لبن
دقيق
فانيليا
بيض
زيت
الحشو
كريمة قابلة للدهن
عسل أبيض
موز للتزيين
سكر بودرة
توت
مشكل
كريمة مخفوقة
طريقة تحضير كريب حلو
لعمل الكريب
* يضاف إليه الفانيليا والزيت ويقلب جيدا مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط ممتزج وسائل
* في طاسة مدهونة بالزيت يوضع كمية صغيرة من الخليط وتفرد على الطاسة تقلب لتنضج من الجهتين
* تحفظ مغطاة بفوطة حتى لا تجف
* يحشى الكريب بالكريمة القابلة للدهن وقطع الموز ويلف ويمكن حشوه بالعسل والموز ويلف
* يقدم مزين بالتوت والسكر البودرة والكريمة المخفوقة
مقادير كريب حلو :
لبن
دقيق
فانيليا
بيض
زيت
الحشو
كريمة قابلة للدهن
عسل أبيض
موز للتزيين
سكر بودرة
توت
مشكل
كريمة مخفوقة
طريقة تحضير كريب حلو
لعمل الكريب
* يضاف إليه الفانيليا والزيت ويقلب جيدا مع إضافة اللبن حتى الحصول على خليط ممتزج وسائل
* في طاسة مدهونة بالزيت يوضع كمية صغيرة من الخليط وتفرد على الطاسة تقلب لتنضج من الجهتين
* تحفظ مغطاة بفوطة حتى لا تجف
* يحشى الكريب بالكريمة القابلة للدهن وقطع الموز ويلف ويمكن حشوه بالعسل والموز ويلف
* يقدم مزين بالتوت والسكر البودرة والكريمة المخفوقة