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محافظات

خدمات جديدة على طرق الوادي الجديد.. وتسهيلات لترخيص محطات الوقود

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
محطة وقود
محطة وقود
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منصور ابو العلمين
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة نفذت حتى الآن 8 محطات وقود الوطنية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، وذلك بهدف خدمة التنمية والاستثمار.

وأكد محمد الزملوط أن محطات وقود وطنية ساهمت فى تغطية جميع الطرق الرئيسية وخدمة القرى النائية ومناطق الاستثمار الزراعي.

وأضاف أن المحافظة فتحت الباب أمام جميع المواطنين والمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات محطات وقود على مستوى القرى والمدن، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات غير عادية لجميع المتقدمين من حيث تسهيل الإجراءات وتخصيص مساحات الأراضى المطلوبة وتقديم التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتدعيم جميع المشروعات التى تدعم التنمية وتساهم فى إقامة مجتمعات عمرانية حديثة، خاصة أن مثل هذه المشروعات لها مردود إيجابى كبير.
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