Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

القومي للإدارة يطلق برنامج فرق العمل والتفاوض لعدد من موظفي الوزارات

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
أطلق المعهد القومى للإدارة البرنامج التدريبى "فرق العمل والتفاوض" المتقدم، وذلك في إطار التعاون بين المعهد ومؤسسة هانس زايدل الألمانية بهدف رفع كفاءة العاملين في الإدارات الوسطى بالوزارات المختلفة.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن البرنامج التدريبى يأتى ضمن برنامج الدبلوم المهني لتنمية المهارات الاحترافية (الدفعة الثانية)، ويشارك به مجموعة من الوزارات هى الصحة، الزراعة، الإنتاج الحربي، التموين، الشباب والرياضة، الخارجية والبترول.

وأضافت شريف أن فرق العمل تساعد فى زيادة الاعتمادية بين وحدات الهيئة أو الوحدة وبين الأفراد لإنجاز الأعمال الخاصة بكل واحد منهم، كما تساعد فى الربط بين الفعاليات التى تستهدف تطوير مكان العمل وتحسين كفاءتها وفاعليتها، وهى الفعاليات التى تهدف إلى تطوير وتنمية قدرات ومهارات العاملين، مشيرة إلى أن ثقافة فرق العمل لها تأثير مهم على سلوك الأفراد، فأهمية فرق العمل لا تعود بالفائدة على الهيئة أو الوحدة وحسب ولكن تنعكس على الأفراد كذلك، حيث تعمل على إكسابهم العديد من الأمور الهامة التى ترفع كفاءاتهم وتزيد من خبراتهم من خلال إكسابهم العديد من المهارات.

كما أوضحت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن هناك اهتماما خاصا ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري وغيره من برامج التدريب، مضيفة أن هناك توجها بأن تغطى برامج التدريب كل الوزارات والمحافظات المصرية في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى المحافظات والأقاليم المصرية.

تابعت الدكتورة شريفة شريف أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة للاستثمار في العنصر البشري في جميع المجالات، مشيرة إلى أن تلك الخطة تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، خاصة القيادات الوسطى بالجهاز الإداري ممن سيتولون بدورهم القيادة في الفترات المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومى للإدارة والجامعة الأمريكية بالقاهرة يوقعان مذكرة تفاهم لتدريب موظفي قسم الإرشاد الوظيفى بالمعهد

المعهد القومي للإدارة ينظم ندوة بعنوان التحول الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030

التخطيط: بدء الدفعة الثانية من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بـ 6 محافظات

التخطيط تنظم ورشة عمل نظام تدريب الشباب .. الفرص والتحديات

اتفاقية تعاون بين المعهد القومي للإدارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

ترشيحاتنا

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

الزمالك جوز أمك؟.. مرتضى منصور يفتح النار على الاتحاد الأفريقي

كان فخ.. مرتضى منصور لم أطلب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

شاهد.. لحظة طعن وزير الأمن الإندونيسي

حسام البدري يختبر نجم الزمالك في مواجهة بتسوانا..تفاصيل

أدعية للمذاكرة والامتحان.. تساعد على الحفظ وتجنب النسيان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام