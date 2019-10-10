القومي للإدارة يطلق برنامج فرق العمل والتفاوض لعدد من موظفي الوزارات

أطلق المعهد القومى للإدارة البرنامج التدريبى "فرق العمل والتفاوض" المتقدم، وذلك في إطار التعاون بين المعهد ومؤسسة هانس زايدل الألمانية بهدف رفع كفاءة العاملين في الإدارات الوسطى بالوزارات المختلفة.



وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن البرنامج التدريبى يأتى ضمن برنامج الدبلوم المهني لتنمية المهارات الاحترافية (الدفعة الثانية)، ويشارك به مجموعة من الوزارات هى الصحة، الزراعة، الإنتاج الحربي، التموين، الشباب والرياضة، الخارجية والبترول.



وأضافت شريف أن فرق العمل تساعد فى زيادة الاعتمادية بين وحدات الهيئة أو الوحدة وبين الأفراد لإنجاز الأعمال الخاصة بكل واحد منهم، كما تساعد فى الربط بين الفعاليات التى تستهدف تطوير مكان العمل وتحسين كفاءتها وفاعليتها، وهى الفعاليات التى تهدف إلى تطوير وتنمية قدرات ومهارات العاملين، مشيرة إلى أن ثقافة فرق العمل لها تأثير مهم على سلوك الأفراد، فأهمية فرق العمل لا تعود بالفائدة على الهيئة أو الوحدة وحسب ولكن تنعكس على الأفراد كذلك، حيث تعمل على إكسابهم العديد من الأمور الهامة التى ترفع كفاءاتهم وتزيد من خبراتهم من خلال إكسابهم العديد من المهارات.



كما أوضحت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن هناك اهتماما خاصا ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري وغيره من برامج التدريب، مضيفة أن هناك توجها بأن تغطى برامج التدريب كل الوزارات والمحافظات المصرية في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى المحافظات والأقاليم المصرية.



تابعت الدكتورة شريفة شريف أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة للاستثمار في العنصر البشري في جميع المجالات، مشيرة إلى أن تلك الخطة تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، خاصة القيادات الوسطى بالجهاز الإداري ممن سيتولون بدورهم القيادة في الفترات المقبلة.