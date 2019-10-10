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محافظات

إنذار لمحافظ الدقهلية.. ميدان أم كلثوم يتسبب في أزمة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
ميدان أم كلثوم
ميدان أم كلثوم
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همت الحسينى
أرسل أحد المحامين ويدعى ايمن منصور العربى انذارا على يد محضر للدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية لمطالبته بإزالة الإعلان الموجود بمحيط تمثال ام كلثوم بميدان الثورة بالمنصورة اعتراضا على اسم الشركة التى جددت وطورت ميدان أم كلثوم.

وطالب المحامى فى انذاره من المحافظ بإعمال صريح نصوص القانون رقم ٦٦ بمادته الخامسه فقرة (د) ونبهت علي المحافظ بإزالة اللافتات وكافة أشكال الدعاية الموجودة بميدان أم كلثوم.

ليترقب لدي عدم الالتزام بأحكام القانون طعنا قضائيا أمام محاكم مجلس الدولة بالمنصورة يتكشف به وجه الحق في هذا النزاع.
إنذار لمحافظ الدقهلية.. ميدان أم كلثوم يتسبب في أزمة
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