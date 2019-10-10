حاجة تدعو للتفاؤل.. هند النعسانى تشيد بدور الحكومة فى دعم المبادرات الشبابية.. فيديو

أشادت الإعلامية هند النعساني، بدور وزارة الشباب والرياضة فى دعم المبادرات الشبابية، مؤكدة أن الوزارة دشنت برنامجا لدعم 1100 مبادرة شبابية، وأعلنت دعمها لأكثر من 40 مبادرة.



وأضافت هند النعسانى، في برنامجها "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشاغل الحياة وبعض التغيرات الاقتصادية أبعدتنا عن العمل الاجتماعى قليلًا.. ولكن من الواجب على أى مواطن مساعدة جيرانه وأى محتاج، مشيرة إلى أن متعة العطاء لها مذاق خاص.



وتابعت النعسانى، أنه من الممكن المساعدة بفكرة أو معلومة، أو تصحيح مسار حياة، لافتة إلى أن المبادرات الشبابية تعمل على تنمية الشباب وإعدادهم لكى يكونوا قادة المستقبل.



وأردفت النعسانى، أن صباح البلد اهتم بعرض أكثر من مبادرة شبابية خاصة بتنمية المجتمع منها مبادرة "شجرها" التى تهتم بزراعة أسطح العمارات وتجميلها.



