Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حاجة تدعو للتفاؤل.. هند النعسانى تشيد بدور الحكومة فى دعم المبادرات الشبابية.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
أشادت الإعلامية هند النعساني، بدور وزارة الشباب والرياضة فى دعم المبادرات الشبابية، مؤكدة أن الوزارة دشنت برنامجا لدعم 1100 مبادرة شبابية، وأعلنت دعمها لأكثر من 40 مبادرة.

وأضافت هند النعسانى، في برنامجها "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشاغل الحياة وبعض التغيرات الاقتصادية أبعدتنا عن العمل الاجتماعى قليلًا.. ولكن من الواجب على أى مواطن مساعدة جيرانه وأى محتاج، مشيرة إلى أن متعة العطاء لها مذاق خاص.

وتابعت النعسانى، أنه من الممكن المساعدة بفكرة أو معلومة، أو تصحيح مسار حياة، لافتة إلى أن المبادرات الشبابية تعمل على تنمية الشباب وإعدادهم لكى يكونوا قادة المستقبل.

وأردفت النعسانى، أن صباح البلد اهتم بعرض أكثر من مبادرة شبابية خاصة بتنمية المجتمع منها مبادرة "شجرها" التى تهتم بزراعة أسطح العمارات وتجميلها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الشباب تطلق ثاني معسكرات برنامج دعم 1100 مبادرة شبابية "إيدك معانا"

33 مبادرة شبابية في ثاني معسكرات برنامج ايدك معانا

وزارة الرياضة تتجه لأقصى صعيد مصر ببرنامج دعم 1100 مبادرة شبابية

هند النعسانى عن الاتوبيس الذكى: شابو لكل مسئول يفكر خارج الصندوق..فيديو

يتم العلاج بالمجان .. هند النعساني تشيد بمبادرة الرئيس لمواجهة فقدان السمع للأطفال.. فيديو

حب الوطن يواصل العطاء بمبادرة الرئيس لزراعة المليون شجرة مثمرة في طموه

ترشيحاتنا

على أنغام يا بنات.. رضوى الشربينى تشعل إنستجرام بفيديو مع أطفالها

هندعيلكم.. عدلي القيعي يرد على طلب أحمد مرتضى من الأهلي

تعرف على أفضل وقت لقراءة القرآن وآخر لا يجوز فيها تلاوته

Oppo تطلق Reno Ace بمواصفات جبارة..المواصفات والسعر..فيديو وصور

الأرصاد تكشف مفاجأة عن الأحوال الجوية.. فيديو

10 جنيهات على كل راكب.. ضرائب ورسوم السيارات فى قانون المرور الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام