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رياضة

بث مباشر.. مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:03 ص
السعودية وسنغافورة
السعودية وسنغافورة
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محمد السعيد
يستضيف منتخب السعودية نظيره منتخب سنغافورة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات آسيا، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

بث مباشر لمباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022:

ويقدم صدى البلد بث مباشر لمباراة السعودية وسنغافورة والتي ستنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية.

السعودية ضد سنغافورة:

ويسعى منتخب السعودية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو التأهل لمونديال 2022، بينما يطمح منتخب سنافورة في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022:

ويتصدر منتخب سنغافورة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب فلسطين في المركز الثالث بـ 3 نقاط، واليمن ثالثا بـنقطتين، والسعودية رابعا بنقطة وحيدة، وأوزبسكتان في المركز الأخير بدون نقاط.

مباريات آخرى في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022:

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2022، الأردن مع الكويت، الإمارات مع إندونيسيا، لبنان مع تركمنستان، العرق مع هونج كونج، عمان مع أفغانستان، سوريا، مع جرز المالديف، بنجلادش مع قطر، اليمن مع أوزبكستان.

بث مباشر لمباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022:

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