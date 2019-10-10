Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مايا مرسى تكرم فتاة القليوبية لمشاركتها كرئيسة لـ قومي المرأة لمدة يوم

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:14 ص
مايا مرسى تهدى فتاة
مايا مرسى تهدى فتاة القليوبية درع المجلس
Advertisements
أمل مجدي
أهدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، درع المجلس إلى فتاة القليوبية شيماء علي، التى شاركت اليوم، الخميس، كرئيسة لمدة يوم للمجلس، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للفتاة.

كانت الدكتورة مايا مرسى استقبلت فى مكتبها فتاة من القليوبية من مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية"، لتشغل منصب رئيسة المجلس القومى للمرأة لمدة يوم.

يأتى هذا فى إطار جهود المجلس المستمرة لدعم وتمكين فتيات مصر وتدريبهن على تقلد الأدوار القيادية لأنهن مستقبل الوطن كما تأتى من منطلق حرص المجلس على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

جدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة خصصت يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للفتاة، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف مفاجأة عن الأحوال الجوية.. فيديو

موعد مباراة المنتخب الأول الودية أمام بتسوانا والقنوات الناقلة

شاهد.. لحظة طعن وزير الأمن الإندونيسي

مين أحلى ؟.. شاهد إطلالات النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى .. صور

حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة

بعد وفاة شاب وخطيبته بسبب السيلفي.. تعرف على أبرز ضحاياه البالغ عددهم 259 حالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام