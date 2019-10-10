مايا مرسى تكرم فتاة القليوبية لمشاركتها كرئيسة لـ قومي المرأة لمدة يوم

أهدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، درع المجلس إلى فتاة القليوبية شيماء علي، التى شاركت اليوم، الخميس، كرئيسة لمدة يوم للمجلس، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للفتاة.



كانت الدكتورة مايا مرسى استقبلت فى مكتبها فتاة من القليوبية من مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية"، لتشغل منصب رئيسة المجلس القومى للمرأة لمدة يوم.



يأتى هذا فى إطار جهود المجلس المستمرة لدعم وتمكين فتيات مصر وتدريبهن على تقلد الأدوار القيادية لأنهن مستقبل الوطن كما تأتى من منطلق حرص المجلس على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.



جدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة خصصت يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للفتاة، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات.