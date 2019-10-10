Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 22 32
شبين الكوم 22 32
طنطا 20 31
دمنهور 19 30
الإسكندرية 18 30
بلطيم 21 28
مطروح 20 28
السلوم 19 27
سيوة 18 33
بورسعيد 22 29
دمياط 23 28
الزقازيق 23 32
الإسماعيلية 21 33
السويس 22 33
العريش 21 29
رفح 21 29
رأس سدر 22 33
نخل 18 31
نويبع 27 33
طابا 23 31
كاترين 17 31
الطور 25 30
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 25 35
مرسى علم 26 36
الفيوم 24 34
بني سويف 23 34
المنيا 20 34
أسيوط 21 35
سوهاج 23 38
قنا 25 39
الأقصر 26 41
أسوان 28 42
أبوسمبل 29 41
الوادى الجديد 26 41
شلاتين 25 38
أبو رماد 27 37
حلايب 28 36
رأس حدربة 28 36
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 27 40
المدينة 26 39
الرياض 23 38
المنامة 29 39
أبوظبى 29 37
الدوحة 29 36
الكويت 21 39
دمشق 13 34
بيروت 23 29
عمان 14 32
القدس 16 27
غزة 20 29
بغداد 24 41
مسقط 27 32
صنعاء 11 23
الخرطوم 27 37
طرابلس 21 26
تونس 16 27
الجزائر 18 26
الرباط 15 25
نواكشوط 25 28
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم
الصغرى العظمى
أنقرة 08 26
أسطنبول 16 22
إسلام آباد 18 31
نيودلهى 21 34
جاكرتا 24 33
بكين 13 18
كوالالمبور 24 33
طوكيو 20 22
أثينا 19 27
روما 12 26
باريس 12 19
مدريد 16 28
برلين 13 16
لندن 12 17
مونتريال 08 17
موسكو 07 11
نيويورك 12 16
واشنطن 12 22
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 33

ترشيحاتنا

رجاء خاص.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ مسئولي الأهلي

الأحفاد السبب.. مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع الخطيب

كان فخ.. مرتضى منصور لم أطلب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

مرتضى منصور يكشف حقيقة تغريم الجبلاية 5 آلاف دولار بسبب الزمالك

داعشي يطعن وزير الأمن في إندونيسيا.. تفاصيل

على أنغام يا بنات.. رضوى الشربينى تشعل إنستجرام بفيديو مع أطفالها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام