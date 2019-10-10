القوات التركية تسيطر على أهداف حددتها في شمال شرق سوريا

ذكرت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس أن القوات التركية التي تشن هجوما في شمال شرق سوريا سيطرت على أهداف كانت قد حددتها وأن عمليتها مستمرة بنجاح.



وقالت على تويتر إن العملية التي تستهدف جماعة كردية مسلحة تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية استمرت طوال الليل برا وجوا. وبدأ الهجوم أمس الأربعاء بعدما سحبت الولايات المتحدة بعض قواتها من المنطقة.

