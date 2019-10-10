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رياضة

بث مباشر.. مباراة الكويت والأردن في تصفيات كأس العالم 2022

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
الكويت والأردن
الكويت والأردن
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محمد السعيد
يستضيف منتخب الأردن نظيره الكويتي، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم 2022.

بث مباشر لمباراة الكويت والأردن في تصفيات كأس العالم 2022:

وتقام مباراة الكويت والأردن في تمام السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي الكويت سبورت، والأردن سبورت.

الكويت ضد الأردن:

ويسعى منتخب الأردن لتحقيق الفوز في على أرضه ووسط جماهيره، بينما يطمح منتخب الكويت في العودة بالثلاث نقاط من الأردن.

ترتيب الكويت والأردن:

ويتصدر منتخب الكويت، جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات مونديال 22 بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف، عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني، والأردن صاحب المركز الثالث، بينما يأتي منتخب نيبال في المركز الرابع بنقطتين، والصين في المركز الأخير بنفس الرصيد.

مباريات آخرى في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022:

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2022، السعودية مع سنغافورة، الإمارات مع إندونيسيا، لبنان مع تركمنستان، العرق مع هونج كونج، عمان مع أفغانستان، سوريا، مع جرز المالديف، بنجلادش مع قطر، اليمن مع أوزبكستان.

بث مباشر لمباراة الكويت والأردن في تصفيات كأس العالم 2022:
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