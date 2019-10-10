خبير آثار: الكتابة السينائية أصل الأبجديات في العالم.. فيديو

قال عبدالرحيم ريحان، خبير الآثار، إن العرض التاريخي للآثار المصرية على صفحات التواصل الاجتماعي وهي واحدة من مجهودات هيئة تنشيط السياحة.



وأكد عبدالرحيم ريحان، في مداخلة هاتفية في برنامج"صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن الهدف المأمول هو الوصول بالحضارة المصرية وتراثها بمعدلات تتناسب مع قيمتها ومفرداتها وتنوعها السياحي المختلف.



وأردف عبدالرحيم ريحان، أن هيئة تنشيط السياحة اعتمدت على عدة أشياء منها الاصوات الخارجية والشراكات الاجنبية ومنها القوافل السياحية وبدأت تستقبل أثر هذه الجهود باستقبال مجموعة وفود من بلجيكا وأوروبا.



وتابع أن هيئة تنشيط السياحة قامت بإعداد افلام وثائقية عن الحضارة المصرية بالتعاون مع قنوات إيطالية وقد وصلت المشاهدات في ايطاليا ل 2 مليون مشاهدة، واستغلت السوشيال ميديا بوضع المعلومات الموثقة عن الحضارة المصرية المصحوبة بالصور، وتصوير فيلم في منطقة سرابيط الخادم بسيناء عن أهم المعابد المصرية التي تتحدث عن أصل الكتابة ونشأتها وتسمى ب"الكتابة السينائية" وقام بتصوير الفيلم التليفزيون الانجليزي.

