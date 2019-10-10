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رياضة

بث مباشر.. مباراة البرازيل والسنغال اليوم الخميس 10 - 10- 2019

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
البرازيل والسنغال
البرازيل والسنغال
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محمد السعيد
يواجه منتخب السنغال نظيره البرازيل، اليوم، الخميس، وديا، في سنغافورة، ضمن استعدادا المنتخبان لتصفيات كأس العالم 2022.

بث مباشر لمباراة البرازيل والسنغال:

وتقام مباراة البرازيل والسنغال في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

السنغال ضد البرازيل:

ويطمح منتخب السنغال بقيادة نجمه السنغالي لتحقيق فوز تاريخ على راقصي السامبا، بينما يسعى منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي للإطمئنان على العناصر الأسساسية قبل خوص تصفيات مونديال 2022.

وستكون مباراة البرازيل أمام السنغال، هي المباراة الـ 100 لنيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع السيلساو.

وتضم قائمة البرازيل لمواجهة السنغال العديد من النجوم، أبرزهم نيمار، وكوتينيو، وداني ألفيش، وتياجو سيلفا وخيسوس.

مباريات ودية آخرى:

وتقام اليوم ايضا العديد من المواجهات الوديات، أبرزها الجزائر مع الكونغو، وصربيا مع باراجواي، كوسوفو مع جبل طارق.

بث مباشر لمبرااة البرازيل والسنغال:


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