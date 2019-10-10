أفعى السوشيال ميديا..أستاذة إعلام: 78% من المصريين يتعرضون للشائعات..فيديو

قالت الاء فوزي، مدرس مساعد بكلية الاعلام جامعة القاهرة، إنه اثبتت كل الدراسات والاحصائيات أن مصر والدول العربية هم الأعلى استخدام للسوشيال ميديا وأن المصريين يحتلون المرتبة الأولى عالميًا وعربيًا.



وأكدت الاء فوزي، في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن هناك دراسة عالمية أجرت على 25 دولة و حوالي 125 ألف مستخدم، أثبتت أن المصريين أكثر الشعوب عالميًا يتعرضون للشائعات في الآونة الأخيرة.



وتابعت آلاء فوزي، أن 78% من المصريين يتعرضون للشائعات، والمصدر الأول للشائعات بنسبة 81% هو فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي.



وأشارت إلى أن من الضروري عدم الانخراط في هذه الشائعات والتأكد من صحتها قبل ترويجها أو التصديق بها.

