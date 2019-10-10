Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:12 م
اكتشافات وادى القرود
اكتشافات وادى القرود في الأقصر
Advertisements
شمس يونس
أعلن الدكتور زاهى حواس، عالم المصريات الشهير، أنه تم العثور على كشفين، الأول حول أول منطقة صناعية خاصة بالأسرة الـ ١٨ إلى جانب الكشف عن ٣٠ ورشة صناعية، منها ورش لاكتشاف وتنظيف الذهب، ولتلوين الفخار، وإبر حياكة الأثاث الجنائزى، والخشب والطحن.

وقال الدكتور زاهى حواس إن الكشف الثانى هو عن مقبرة جديدة تم إطلاق المقبرة رقم ٦٥ عليها ووجد بها بقايا بصل وثوم ودوم وكتان وبقايا عظام حيوانية وحامل خشبي كان يستعمل لسحب الأثاث الجنائزى لداخل المقبرة واوراستاكا عليها رسم قرد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقد بمنطقة الوادي الغربي (وادى القرود) بمحافظة الأقصر، والتى تم العثور على الكشفين بها.

وأضاف أنه تم الكشف داخل المنطقة الصناعية على حفرة ضخمة للتخزين وفرن لحرق الفخار وتانك للمياه وخاتم خاص بالملك امنحتب الثالث، وأجنحة إله حورس من الأسرة الـ ١٨، وخاتم فضة يخص ملكة من الملكات.

وأوضح أنه تم البدء فى تلك الحفائر عام ٢٠١٠ و٢٠١١ وتوقفت بعدها ثم تم العمل بها خلال عام ٢٠١٧، مشيرا إلى أنه فى عام ١٧٩٩ كانت أول بعثة خاصة بنابليون بونابرت تعمل فى هذا الوادى وسجلوا جزءا بسيطا من الورش المكتشفة حديثا.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا الكشف نتائج حفائر لعدة سنوات، خاصة أن تلك المنطقة لم تتم بها أى أعمال حفائر منظمة، مشيرا إلى أن وادى الملوك به ٦٤ مقبرة منها ٢٦ مقبرة ملكية، بها مقبرتان لملكتين.

وأضاف أن هناك العديد من المقابر الملكية لم يتم الكشف عنها بعد، ومازال وادى القرود يخفى العديد من الأسرار.
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
أول منطقة صناعية والمقبرة رقم ٦٥.. تعرف على اكتشافات وادى القرود في الأقصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفارة أمريكا: قدمنا 100 مليون دولار لترميم المواقع الأثرية بمصر

نياى ورعيا.. ذراع ابو النجا مدينة جنائزية يسبح أسفلها مئات المقابر فى الأقصر

زاهي حواس يعلن الكشف عن أول منطقة صناعية بوادي القرود في الأقصر

وادي القرود.. زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن مقبرة نفرتيتي في الأقصر

ترشيحاتنا

وفاء الكيلانى تنعى شوقى الماجرى بكلمات مؤثرة

الأرصاد تكشف مفاجأة عن الأحوال الجوية.. فيديو

وفاة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق في جنيف

مين أحلى ؟.. شاهد إطلالات النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى .. صور

خالد الغندور: كهربا لا يحق له اللعب للنادي الأهلي بالبطاقة المؤقتة

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام