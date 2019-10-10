Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على مواعيد تسليم شبكات مياه الشرب بالغردقة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:14 م
مياه الشرب
مياه الشرب
Advertisements
إبراهيم جادالله
اكدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، أنه تم عقد محضر تنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر للاتفاق على جدول زمني محدد لتسليم شبكات مياه الشرب بمناطق مختلفة بالغردقة وهى ( مجاويش ، الانتر ، الكوثر ، المطار ، النجدة ، الجوهرة ، الحجاز ) .

وأشارت الي أن الجدول سيتم كالآتى منطقة مجاويش خلال الفترة من ٨- ١٣ /١٠ ، يليها منطقتى الكوثر والمطار خلال الفترة من ١٣-١٧ / ١٠ ، ثم منطقة الانتركونتننتال فى الفترة من ٢٠ - ٢٤ /١٠ ، وأما منطقة النجدة فى الفترة من ١٥- ٣٠ /١٠ ، واخيرا منطقة الحجاز فى الفترة من ١-٥ / ١١ / ٢٠١٩ .

واكدت عطية أنها ستعمل على اكتمال منظومة المياه بالمحافظة بأسرع وقت ، لتوفير احتياجات الأهالى و تقديم الخدمات المتكاملة لهم.
Advertisements

ترشيحاتنا

تزوج صبا مبارك.. كل ما تريد معرفته عن المخرج الراحل شوقي الماجري

10 جنيهات على كل راكب.. ضرائب ورسوم السيارات فى قانون المرور الجديد

زي الفراشة .. شاهد إطلالة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام

في عيد ميلاده الـ 58 .. 3 سيدات فى حياة عمرو دياب

مفاجأة.. مصر تعلن اكتشاف آثرى جديد.. فيديو

تصرف جديد.. كهربا يواصل تلميحاته بشأن انضمامه لـ الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام