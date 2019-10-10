تعرف على مواعيد تسليم شبكات مياه الشرب بالغردقة

اكدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، أنه تم عقد محضر تنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر للاتفاق على جدول زمني محدد لتسليم شبكات مياه الشرب بمناطق مختلفة بالغردقة وهى ( مجاويش ، الانتر ، الكوثر ، المطار ، النجدة ، الجوهرة ، الحجاز ) .



وأشارت الي أن الجدول سيتم كالآتى منطقة مجاويش خلال الفترة من ٨- ١٣ /١٠ ، يليها منطقتى الكوثر والمطار خلال الفترة من ١٣-١٧ / ١٠ ، ثم منطقة الانتركونتننتال فى الفترة من ٢٠ - ٢٤ /١٠ ، وأما منطقة النجدة فى الفترة من ١٥- ٣٠ /١٠ ، واخيرا منطقة الحجاز فى الفترة من ١-٥ / ١١ / ٢٠١٩ .



واكدت عطية أنها ستعمل على اكتمال منظومة المياه بالمحافظة بأسرع وقت ، لتوفير احتياجات الأهالى و تقديم الخدمات المتكاملة لهم.