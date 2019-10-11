فرج عامر يطالب بمحاكمة أردوغان بعد العدوان التركي على سوريا

ثمن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الموقف المصرى الواضح بشان العدوان التركى على الاراضى السورية، مشيرا الى تأييده التام لاعلان وزارة الخارجية المصرية فى بيانها بأن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وأنه يجب على المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، ان يقوم بدوره في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.



وأشاد "عامر" فى بيان له اصدره اليوم بتحذير مصر من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها معتبرا العدوان التركى على سوريا بانه اعتداء سافر وغير مقبول على سيادة سوريا على أراضيها وأن الحرب التركية على الشمال السورى يعد أمرا مرفوضا ويخالف ميثاق الأمم المتحدة ولابد من التدخل الفورى من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف هذا العدوان الخطير الذى يحول المنطقة الى ساحة للاقتتال



وطالب المهندس محمد فرج عامر من المجتمع الدولى بالاسراع فى اتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الارهابى التركى وان تبدأ هذه الإجراءات بتقديم السطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان وعصابته الإجرامية الى المحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا انه يجب محاكمة اردوغان كمجرد حزب بعد الجرائم الارهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية وضد معارضيه داخل تركيا.