جنرال إسرائيلي عن حرب أكتوبر: يجب تعلم الدرس والحذر من تكراره مع إيران

أجرت صحيفة "معاريف" العبرية، حوارا مع يعكوب عميدرور الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تزامنًا مع الذكرى السنوية الـ46 لحرب أكتوبر 1973.



وقال عميدور إن إسرائيل شهدت نقاشا حادا داخل قيادتها العسكرية والسياسية حول النوايا المصرية للحرب، واليوم في ظل التهديدات الإيرانية والخشية الإسرائيلية من مفاجأتنا من قبلهم، ينبغي أن نكون استخلصنا دروسا هامة.



وتابع الجنرال الإسرائيلي أن الموازنة المالية الحالية لوزارة الحرب والجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تكفي لمواجهة التحديدات والتهديدات التي تواجه إسرائيل.



وأشار إلى أن "الدرس الإسرائيلي الأهم من حرب أكتوبر أننا يجب أن نكون حذرين متيقظين منتبهين، أكثر تواضعا وأقل اندفاعا، هذه ألف باء القيادة العسكرية، صحيح أنه ليس هناك من طريق جدية لمنع أي صدام عسكري أمام إسرائيل، ولكن هناك طريق للتحضير له، والتخطيط لمواجهته، بحيث في حال وقعت أي إشكالية عسكرية تستطيع إسرائيل الخروج منها".



وأفاد عميدرور، أن الرئيس الأسبق لشعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، استبعد إمكانية إعادة سيناريو حرب 1973 اليوم مع إيران، الذين تسببوا بأضرار كبيرة للسعودية، قائلا "إننا اكتشفنا الخطر الإيراني منذ زمن، ولدينا حل مكلف لمواجهته، لكننا ننفق عليه الكثير كي يكون كافيا لاستخدامه، لسنا في وضع يجعلنا نتفاجأ من عدوان خارجي، نحن وضعنا يدنا على المشكلة، ولدينا الحلول اللازمة لمواجهتها".