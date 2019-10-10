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أخبار العالم

5 شروط لحضور المرأة السعودية مباريات كرة القدم .. تعرف عليها

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:09 م
المرأة السعودية فى
المرأة السعودية فى مدرجات ملاعب كرة القدم
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مــــيـــــــــس رضـــــــــا
بعد أن فتحت السعودية فصلا جديدا في تاريخ ملاعب كرة القدم السعودية بالسماح للمرأة السعودية حضور مباراة كرة قدم للمرة الأولى في تاريخ البلاد العام الماضى فى ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والدمام، وافقت الهيئة العامة للرياضة السعودية على السماح لسيدات مدينة تبوك لحضور مباريات كرة القدم في المدرجات ضمن دوري أندية الدرجة الثانية ودوري المنطقة "مجموعة تبوك".

واشترطت الهيئة على الموافقة التي جاءت رغبة من أهالي تبوك لحضور المباريات من مدرجات مدينة الملك خالد الرياضية في المدينة، 5 شروط..

تحديد مواقف مخصصة للعائلات، تحديد مدخل خاص للعائلات، فصل مدرجات الأفراد عن العائلات، توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم، تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات.

يشار إلى أن السلطات السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي السماح بدخول النساء إلى الملاعب الرياضية والسماح لهن بحضور فعاليات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018 .
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