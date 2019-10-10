نقيب الفلاحين: لدينا 4600 جمعية تعاونية لا نستفيد شيئا منها

أكد حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين، أن دور الجمعيات الأساسى مساعدة الفلاحين بجانب وزارة الزراعة ، وذلك من خلال توفير التقاوى الزراعية ومستلزمات وأدوات الزراعة وتوزيع الأسمدة التى يحتاجها الفلاح ، فضلًا عن التسويق للمحاصيل .



وقال "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إننا لدينا 4600 جمعية تعاونية على مستوى جمهورية مصر العربية تحصل أموال من الفلاحين قد تصل إلى مليارات فى الاتحاد التعاونى ولايستفيد منها المزارعين فى شئ وإنما تعد عبء مادى على الفلاح بدلًا من مساعدته .



وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أن نظام الانتخابات فى التعاونيات قديم ، ولايصلح للوقت الحالى لذا نناشد بضرورة إعادة هيكلة الجمعيات ، مع تعديل التشريعات الجديدة لإعادة التعاونيات .



وأضاف نقيب الفلاحين أن الجمعيات التعاونية تعوق التنمية الزراعية بدلًا من المساهمة فيها لذا لابد من تفعيل دورها من جديد .

