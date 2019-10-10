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أخبار العالم

تعرف على مطالب القائمة العربية المشتركة من وزير الأمن الإسرائيلي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:13 م
ايمن عودة زعيم القائمة
ايمن عودة زعيم القائمة العربية المشتركة
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سمر صالح
كشفت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن أن أعضاء القائمة العربية المشتركة سيتقدمون بعدد من المطالب، خلال اجتماعهم المقرر مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان.

ونقلت إذاعة الجيش عن عودة قوله، إن مطالبهم ستتركز على فرض عقوبة السجن وغرامات كبيرة على كل من يحمل سلاحًا غير قانوني في الوسط العربي.

وأضافت: كما سيطالبون بمحاكمة المسؤولين عن العصابات التي تنفذ جرائم في الوسط العربي. واعتبار أن هذه المطالب هي من أبسط حقوق كل مواطن، واستمرار الوسط العربي في معركته حتى تحقيق الأمن.
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