Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب العدوان التركي.. أمريكا تنقل سجناء داعش من سجون الأكراد في سوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:44 م
ترامب
ترامب
Advertisements
أ ش أ
أعلن مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي يتولى مسؤولية احتجاز عشرات من معتقلي داعش ذوي التأثير، من بينهم بريطانيان وهما ألكساندا آمون كوتي والشافعي الشيخ المتهمين بالتورط في عمليات الإعدام دون محاكمة التي نفذها التنظيم المسلح للرهائن الأمريكيين وغيرهم من الرهائن الغربيين.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الخميس - عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم إن هذا الإجراء يهدف إلى منع هروبهم أو إطلاق سراحهم من مراكز الاعتقال في سوريا، والتي كانت تخضع لحراسة القوات الكردية التي تواجه حاليا هجمات من تركيا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية بأن هذه الخطوة، وهي حالة نادرة تحملت فيها الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن سجناء داعش في سوريا والعراق، تأتي في الوقت الذي يتدافع فيه المسؤولون الأمريكيون لضمان ألا تسمح العملية العسكرية الجارية التي تشنها تركيا شمالي سوريا للتنظيم الإرهابي باستعادة قوته.

وأضافت أن واشنطن تتولى حاليا مسؤولية احتجاز ما يقرب من 40 شخصًا، جميعهم من العناصر البارزة في تنظيم داعش، كانوا محتجزين سابقًا في مجموعة من السجون الصغيرة شمال شرق سوريا والتي تديرها القوات الكردية السورية /شريك البنتاجون الرئيسي في مواجهة داعش في سوريا/، لافتة إلى انشغال الأكراد الآن وانسحاب الحراس من هذه المنشآت لمواجهة الهجمات التركية.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته من أجل مناقشة معلومات حساسة، إن واشنطن تحتجز الرجلين البريطانيين اللذين كانا ضمن مجموعة تتألف من أربعة مسلحين بريطانيين معروفين باسم "ذا بيتلز" والمتهمين بقتل رهائن غربيين، بهدف تقديمهم للمحاكمة في الولايات المتحدة.

وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين إن كوتي والشافعي تم نقلهما إلى العراق. ولم يكن واضحًا ما إذا كان سيتم نقل أي محتجزين آخرين إلى هناك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في البيت الأبيض أمس: "إننا ننقل بعض أخطر مقاتلي داعش ونضعهم في أماكن مختلفة آمنة".

وأكد ترامب في تغريدة له اليوم : "في حال فقد الأكراد أو تركيا السيطرة، فقد نقلت الولايات المتحدة بالفعل عنصري داعش المرتبطين بقطع الرؤوس في سوريا، ضمن ما يعرف بخلية البيتلز، إلى موقع آمن خارج سوريا تسيطر عليه الولايات المتحدة!".

وأشارت (واشنطن بوست) إلى أن كوتي والشافعي متهمان بالتورط في قطع رؤوس الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وبيتر كاسيج، إلى جانب رهائن غربيين آخرين.

واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بالقول أن الملاحقة الجنائية في الولايات المتحدة تستند إلى قدرتها على الحصول على أدلة من السلطات البريطانية. ووفقًا لشخص مطلع على الأمر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية، طلب المدعي العام الأمريكي ويليام بي بار من ترامب في الأيام الأخيرة، جعل تأمين اعتقال الرجلين "أولوية" حتى يمكن محاكمتهم في نهاية المطاف في الولايات المتحدة، ووافق ترامب "على الفور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسئول: أمريكا تتوقع من تركيا تولي أمر سجناء داعش إذا انسحب الأكراد

طعنة في الظهر.. ترامب يتخلى عن الأكراد وأردوغان يستعد للانتقام

سوريا على حافة معركة جديدة.. تركيا تعلن اكتمال خطط الهجوم.. وترامب يهدد: سأدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما.. والمعارضة التركية تتحد في مواجهة الرئيس الأمريكي.. والأكراد: موقف واشنطن طعنة بالظهر

ترشيحاتنا

نسيتى شبشب زنوبة.. مرتضى منصور يفتح النار على أصالة

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب

الزمالك لا يقل عن الأهلي.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف

موعد مباراة المنتخب الأول الودية أمام بتسوانا والقنوات الناقلة

اليوم.. الأهلي في الزمالك من أجل درع الدوري

وفاء الكيلانى تنعى شوقى الماجرى بكلمات مؤثرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب