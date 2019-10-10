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أخبار العالم

خطة متظاهري هونج كونج لاحتلال المطار.. وتحرك عاجل للشرطة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:13 م
متظاهر في هونج كونج
متظاهر في هونج كونج
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محمد علي
بدأ محتجون في تنفيذ خطتهم الهادفة إلى "احتلال " مدينة هونج كونج " على مدار ثلاثة أيام وبخاصة في المطار، وذلك بينما اعتقلت الشرطة أكثر من 800 شخص منذ يوم الاثنين، وفق ما ذكرته صحيفة اندبندنت البريطانية.

ويقول نشطاء مدافعون عن المناخ انهم يعتزمون عمل "احتلال سلمي واغلاق" مبنى الركاب بالمطار وذلك بالجلوس والوقوف أمام بوابات المغادرة والوصول في المطار.

وقال لورانس تايلور ، نائب مفوض شرطة العاصمة ، إن هناك خططًا للتدخل و "التعامل بشكل استباقي" مع الاضطرابات.

أوضح متحدث باسم مطار إنهم كانوا يعملون مع الشرطة للتعامل مع الاحتجاجات وأن جميع الركاب سيُطلب منهم إبراز بطاقة صعودهم للوصول إلى الصالة.

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