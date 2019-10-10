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توك شو

شاهد | عرض جوي مثير للمروحيات العسكرية في الصين

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:16 م
عرض جوى
عرض جوى
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو ضمن فعاليات معرض المروحيات الخامس بمدينة تيانجين الصينية.

وانطلقت فعاليات معرض المروحيات الخامس بمدينة تيانجين الصينية بعرض عسكري مثير للمروحيات العسكرية.

ويشارك في معرض المروحيات الخامس بمدينة تيانجين الصينية الذي يستمر 4 أيام، أكثر من 400 شركة من 18 دولة بما فيها شركة مروحيات روسيا.

يذكر أن فريق مروحيات "Fenglei" الصيني قدم مؤخرا عرضا جويا مثيرا، وذلك ضمن فعاليات معرض المروحيات الرابع في تيانجين بالصين.
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