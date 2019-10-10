السعودية تكتسي باللون الأبيض منتصف أكتوبر.. التفاصيل

أعلن مركز التنبؤات الجوية متوسطة وطويلة المدى فى السعودية، توقعات حالة الطقس للمملكة خلال الأيام المقبلة.



وتوقع المركز فى نشرته الجوية، احتمالية تأثر أجزاء من الجزيرة العربية بما فيها السعودية بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال منتصف الشهر الحالي، ينتج عنها هطول زخات رعدية من الأمطار تكسو الأرض بزخات المطر في أجزاء من شمال وغرب البلاد وقد تطال أجزاء من وسطها.



وبحسب آخر التحديثات الجوية الحالية هناك احتمالية لاندفاع كُتلة هوائية أقل برودة نحو الشمال الغربي من المنطقة وعبر غرب بلاد الشام، بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر كما يتوقع اندفاعات تيارات رطبة من نواحي بحر العرب نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من السعودية وقد تطال أجزاء من وسطها، نتيجة لتواجد موجة شرقية قادمة من بحر العرب، الأمر الذي يعني دخول المنطقة تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة وهطولات رعدية في مختلف المناطق المتأثرة.



يشار إلى أن العد التنازلي لبداية موسم الامطار في السعودية والخليج العربي بدأ، حيث يتوقع أن يبدأ رسميا خلال منتصف الشهر وبالتحديد يوم 16 أكتوبر الحالي، وعادة تبدأ الحالات الجوية بالتزايد من ناحية شدتها ورقعة هطولاتها بحيث تدريجيًا تمتد الأمطار الى وسط وشرق السعودية، وبشكل مبكر نوعا ما هذا الموسم، بدأت الحالات المطرية في أجزاء من شمال وغرب البلاد.

