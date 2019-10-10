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اقتصاد

الإسكان: القاهرة الجديدة الاكثر إقبالا من المطورين العقاريين بـ 240 طلبا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:12 م
القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة
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زينب أبو الخير
كشف الدكتور وليد عباس مساعد وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تلقت 240 طلبا من مطورين عقاريون للحصول على اراضى بآلية الطرح الجديدة فى القاهرة الجديدة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مدينة القاهرة الجديدة من أكثر المدن التى يوجد عليها طلبا مقارنة بـ 35 مدينة أخرى معروض بها أراضى، حيث يوجد اقبال على جميع المدن المطروحة.

وأوضح أن الهيئة تسعى جاهدة لإزالة العقبات امام المطورين سواء كان لكبار المطورين أو صغار المطورين، حيث انهت المجتمعات العمرانية على ندرة الاراضى التى كان يعانى منها المطورين، حيث تقوم الهيئة بترفيق كم هائل من الأراضى لطرح أكبر كم منها.

وقال إن الهيئة طرحت الهيئة بنهاية الشهر الماضى 3 الاف قطعة أرض للإسكان الأكثر تميزا والإسكان المتميز، كبداية لسلسلة طروحات تطرحها الهيئة من أراضى ووحدات سكنية على مستوى المدن الجديدة، موضحا أن اراضى الاسكان المتميز والاسكان الاكثر تميزا يشهد طلبا كبيرا من المواطنين، حيث طرحت الهيئة من قبل أكثر من الف قطعة ارض للإسكان المتميز وأكثر من 800 قطعة ارض للاسكان الاكثر تميزا، كما تطرح الهيئة عدد كبير من أراضى بيت الوطن ووحدات.
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