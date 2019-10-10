الإسكان: القاهرة الجديدة الاكثر إقبالا من المطورين العقاريين بـ 240 طلبا

كشف الدكتور وليد عباس مساعد وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تلقت 240 طلبا من مطورين عقاريون للحصول على اراضى بآلية الطرح الجديدة فى القاهرة الجديدة.





وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مدينة القاهرة الجديدة من أكثر المدن التى يوجد عليها طلبا مقارنة بـ 35 مدينة أخرى معروض بها أراضى، حيث يوجد اقبال على جميع المدن المطروحة.





وأوضح أن الهيئة تسعى جاهدة لإزالة العقبات امام المطورين سواء كان لكبار المطورين أو صغار المطورين، حيث انهت المجتمعات العمرانية على ندرة الاراضى التى كان يعانى منها المطورين، حيث تقوم الهيئة بترفيق كم هائل من الأراضى لطرح أكبر كم منها.



