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توك شو

بأمر الفيفا.. انتصار تاريخى لنساء ايران.. اعرف الحكاية.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:43 م
نساء ايران
نساء ايران
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو عن تفاصيل انتصار رمزي للنساء الإيرانيات على قمع النظام منذ الثورة الخمينية التي حرمتهن من دخول ملاعب الكرة.

يوم تاريخى للنساء الإيرانيات يأتى بعد أربعة عقود من الإنتظار ليتعلق الأمر بحضور أول مباراة لكرة القدم فى الملعب والتى جمعت المنتخب الإيرانى بنظيره الكمبودى ضمن تصفيات كأس العالم المقبلة 2020 .

السلطات الإيرانية بموافقتها على حضور النساء بإستاد ازادى فى طهران تبدو وكأنها رضخت لضغوط الفيفا التى أعلنت إنها تتابع الوضع فى إيران خاصة بعد وفاة الفتاة الزرقاء وهو اسم اشهر مشجعة إيرانية سحر خبيرى والتى قد انتحرت سبتمبر الماضى أمام محكمة فى العاصمة خوفأ من سجنها 6 أشهر بتهمة المحاولة الدخول للملعب متنكرة.

وتنظر نساء ايرانيات كثيرات لقرار السماح لهن بدخول الملاعب بإنه إنتصار على القمع وتكريم لروح الفقيدة سحر ويعتبرون الإنتصار ليس منه أو تفضل من السلطات الإيرانية. 
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