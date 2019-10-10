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حوادث

ضبط سيدة عرضت رشوة على ممرضه لشراء طفل من مستشفى بباب الشعرية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:47 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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محمد صبري
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على سيدة عرضت رشوة على ممرضة لشراء طفل من مستشفى حكومى بباب الشعرية، وامر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية يفيد بحضور سيدة لمستشفي حكومى للنساء والتوليد الكائنة بدائرة القسم لرغبتها في شراء طفل حديث الولادة من داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفي مقابل مبلغ مالي ، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها ربة منزل.

واعترفت بارتكاب الواقعة وقررت بوجود خلافات بينها وبين طليقها، حيث قام بالنصب عليها واستولى منها على مبالغ مالية ورفض ارجاع المبلغ المالي لها الا بعد تأكده من انجابها طفل منه فقامت بايهامه بأنها حامل. 

وعلي إثر ذلك قام طليقها باقتراض مبلغ مالي ٣٠٠ ألف جنيه من احد البنوك لتقديمه لها عقب ولادتها فحضرت الي المستشفي لشراء الطفل وعرض مبلغ 2600 جنيه علي إحدى الممرضات بالمستشفي لتسهيل عملية الشراء وتقديمه لطليقها حتي تتحصل علي المبلغ المالي تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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