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أخبار البلد

البابا تواضروس يزور مقر مطرانية باريس وشمال فرنسا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني مقر مطرانية باريس وشمال فرنسا بجولة اصطحب قداستَه فيها نيافةُ الأنبا مارك أسقف الإيبارشية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن الأنبا مارك أسقف الإيبارشية أطلع قداسة البابا تواضروس الثاني على تاريخ كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدرافي (مقر المطرانية) وآخر التطويرات التي أجريت عليها من تجديدات وأيقونات.

تأتي زيارة قداسة البابا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها أمس ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.

يرافق قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق
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