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اقتصاد

مسئول سويسري: استثمرنا نحو 11.5 مليار جنيه في أكثر من 200 مشروع بمصر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:58 م
السفير ريمون فورير
السفير ريمون فورير
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أ ش أ
أكد رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية السفير ريمون فورير، أنه تم استثمار 700 مليون فرنك سويسري نحو 11.5 مليار جنيه في أكثر من 200 مشروع بمصر، وقامت تلك المشروعات بتعزيز البنية الأساسية وتطوير القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عامًا على التعاون التنموي السويسري-المصري، حيث تم استعراض الاستثمارات؛ ومنها تقديم خدمات أشعة استفاد منها 1.8 مليون مريض، وتقديم الدعم لثلاث مؤسسات للتمويل الأصغر لديها 450,000 عميل ومحفظة مالية بقيمة 110 ملايين فرنك سويسري.

وبحث الجانبان، زيادة العلاقات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بين مصر وسويسرا، خاصة في دعم البنية الأساسية واستثمارات القطاع الخاص وفق الاستراتيجية الموقعة بين البلدين حتى 2020، وتعزيز التعاون من خلال برنامج مبادلة الديون مع سويسرا واستخدامها في مشروعات تنموية في المحافظات الأكثر احتياجا، وزيادة الاستثمارات السويسرية في مصر والتي تبلغ 1.85 مليار دولار في مجالات الصناعة والطاقة والأدوية والخدمات المالية والصناعات الغذائية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تضع أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستثمار في رأس المال البشرى في التعليم والصحة، خاصة المشروعات التي تخلق فرص عمل للشباب والمرأة.

ودعت الوزيرة كلا من رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والسفير السويسرى لدى القاهرة، إلى المشاركة في منتدى "إفريقيا 2019"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، قال السفير فورير "يمكننا تحقيق نتائج إيجابية وملموسة مع مصر وشركائنا في المشاريع التي تحدث فارقا في حياة الكثير من المصريين"، مشيرا إلى حرص سويسرا على دعم القطاع الخاص في مصر والمشروعات متناهيه الصغر.
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