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محافظات

الذهب الأبيض.. دمياط تحصد 2861 فدانا من القطن

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:49 م
القطن
القطن
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زينب الزغبي
صرح المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط ، بأنه تم حصاد 2861 فدان قطن كجنية أولى حتى الآن.

وأضاف ، أن إنتاج الفدان من الجنية الأولى بلغ 4 قنطارات، كما تم حصاد 175 فدانا كجنية ثانية، وبلغت نسبة إنتاج الفدان قنطارين في الجنية الثانية، وبذلك تبلغ نسبة إنتاج الفدان في الجنيتين الأولى والثانية 6 قنطارات.

وأشار إلى أنه تم زراعة 6 آلاف و977 فدانا من القطن فائق الطول والمتانة والنعومة هذا العام، مشيرا إلى التعاقد على شراء إنتاج 154 فدانا في بداية زراعتها لاستخدامات الصناعة.

واوضح انه تم عقد عدد من الندوات الارشادية للمزارعين لتوعيتهم حول زراعة الأنواع المختلفة من المحاصيل وتم عقد ندوات تخصصية لأنواع معينة من الزراعات والتي تشتهر بها المحافظة كالقطن.
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