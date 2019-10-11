طلب إحاطة بشأن جلوس الأطفال على المقاهى بدلا من الذهاب للمدارس

قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن وجود الاطفال دون الـ 18 عاما من المفترض ان يكون اما بالمدارس أو بالمنازل، جاء ذلك تعليقا على تسرب الاطفال فى الفترة العمرية المشار إليها من المدارس للجلوس على المقاهى.



وتابع خالد حنفى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، وجود اطفال على المقاهى خلال فترة الدراسة الصباحية يعنى غياب دور التعليم، مما يساهم فى سهولة تسرب الطلاب من المدارس، معلنا انه سيتقدم بطلب احاطة إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن هذا الموضوع للتصدى له والحفاظ على الاجيال القادمة.



وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أنه لا يمكن التصدى للأمر بتشريع قانون لأنه يمثل اعتداء على الحرية الشخصية.



وأضاف خالد حنفى، اما بالنسبة للرقابة الاسرية فإنها للاسف غائبة بسبب انهماك ولى امر الاسرة فى العمل لتوفير مستلزمات المعيشة وهو ما ياخذ معظم الوقت المتطلب لتربية الاطفال ومتابعتهم،لافتا إلى ان ذلك ليس اهمال وانما انشغال ولى امر الاسرة معظم الوقت بسبب الاحوال الاقتصادية الصعبة.