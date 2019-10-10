امتى تغير موبايلك؟.. تعرف على المدة الصحيحة لشراء هاتف جديد

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا أساسيًا فى حياتنا اليومية ولا غنى عنها، والتى تستدعى الكثير من الأموال من أجل الحصول على أفضلها واقتناؤه، ولكن الأمر تحول عند البعض إلى هوس من أجل شراء كل جديد، وهى الظاهرة التى انتشرت مؤخرًا، لذلك نقدم لك الفترة المثل لتحديث هاتفك القديم.



وبحسب موقع فون آرينا التقنى، تنحصر معظن أسباب تغير الهواتف الكية بإستمرار من أجل الحصول على إصدار أعلى، أو علامة مميزة تغرب فى شراء أحد منتجاتها كآيفون، أو حتى الفئة العمرية التى توجهك تجاه فئات بعينها ترغب فى تحديثها بإستمرار.



وبحسب الكثير من خبراء صناعة الهواتف الذكية، فألفضل لك هو تحديث هاتفك كل عامين أو ثلاثة، وذلك لعدة أسباب منها الإستفادة القصوى من هاتفك الحالى، وبلوغ الهاتف الذى ترغب فى شرائه سعر مقبول لايضلعك ماديًا فى حالة رغبتك إقتناؤه.



وليس بالضرورة ان تكون ضحية فخ تسويقي من قبل شركات صناعة الهواتف الذكية لكى تحدث هتفك من فئة الـ Flagship كل عام مثلاًُ، فعلى سبيل المثال إذا قمت بشراء iphone 141 pro max الجديد، فهو كفيل بتقديم أفضل تجربة أداء لمدة 3 أو 4 سنوات كاملة بدون أى مشاكل، وهنا عند التحديث للأجدد تشعر بالقفزة الهائبة ومدى التطور الذى وصلت إليه علامتك المفضلة.



إلا أن هناك فئة انتشرت مؤخرًا تسعى للتغيير وتكبد الكثير من الأموال من أجل شراء الأجدد، والتفاخهر به بين الأصدقاء والعالة، وللأسف تلك الفئة هى الضحية السهلة لمصنعى الهواتف الذكية، بحسب العديد من خبراء التكنولوجيا.