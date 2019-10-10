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اقتصاد

غرفة الغربية تدعو روسيا لفتح أسواقها أمام القطن والآثاث والمنسوجات المصرية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:14 م
القطن
القطن
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ولاء عبد الكريم
أكد صلاح الكمونى رئيس غرفة الغربية التجارية أن العلاقات المصرية الروسية مترسخة وتاريخية ، والفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل الحكومتين المصرية والروسيه ، إضافة الى القطاع الخاص فى كلا البلدين لزيادة التعاون المشترك فى دخول المنتجات المصرية للسوق الروسي .

وأضاف خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع وفد روسي اليوم الخميس، ان هناك فرصا كبيرة للاتفاق على دخول القطن المصرى، والأثاث ، والمنسوجات للسوق الروسي .

وطالب ضرورة الاتجاه لعودة السياحة الروسية للسوق المصرى ، إضافة الى ضرورة التسويق لخلق فرص استثمارية مشتركة فى كافة المجالات ، خاصة وأن السوق المصرى أصبح من الأسواق الواعدة لضخ الاستثمارات فى كافة المجالات .

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