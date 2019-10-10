غرفة الغربية تدعو روسيا لفتح أسواقها أمام القطن والآثاث والمنسوجات المصرية

أكد صلاح الكمونى رئيس غرفة الغربية التجارية أن العلاقات المصرية الروسية مترسخة وتاريخية ، والفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل الحكومتين المصرية والروسيه ، إضافة الى القطاع الخاص فى كلا البلدين لزيادة التعاون المشترك فى دخول المنتجات المصرية للسوق الروسي .



وأضاف خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع وفد روسي اليوم الخميس، ان هناك فرصا كبيرة للاتفاق على دخول القطن المصرى، والأثاث ، والمنسوجات للسوق الروسي .



وطالب ضرورة الاتجاه لعودة السياحة الروسية للسوق المصرى ، إضافة الى ضرورة التسويق لخلق فرص استثمارية مشتركة فى كافة المجالات ، خاصة وأن السوق المصرى أصبح من الأسواق الواعدة لضخ الاستثمارات فى كافة المجالات .



