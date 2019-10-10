البيئة: رفع المخلفات وتراكمات الهدم والبناء في طلخا استجابة لشكاوى الأهالي

ذكرت وزارة البيئة، أنه تم رفع المخلفات وتراكمات الهدم والبناء من قرية "سرسو" مركز "طلخا" بمحافظة الدقهلية، وذلك تنفيذًا للشكاوى التي تقدم بها أهالي المركز وحفاظًا على البيئة والصحة العامة.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس أنه تم التنسيق مع الأجهزة المحلية والتنفيذية لمجلس مدينة "طلخا"؛ لرفع كافة تراكمات المخلفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة التعامل بشكل فوري مع شكاوى المواطنين وحلها سريعًا.



وأشارت إلى أن هناك لجنة من فرع جهاز شؤون البيئة لشرق الدلتا توجت للقرية؛ لاستكمال أعمال تسوية مخلفات الهدم والبناء بعد الانتهاء من أعمال رفع القمامة من المنطقة، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة "طلخا".