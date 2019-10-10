تحيا مصر: 23 قافلة لمبادرة نور حياة للكشف عن مسببات ضعف الإبصار بـ 13 محافظة

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إجراء الكشف الطبي على أكثر من 900 ألف تلميذ بالمحافظات العشرة وتوفير 132 ألف نظارة طبية مجانا خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020 وذلك على النحو التالي:





وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على 3 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم، حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20% بين التلاميذ، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.





أطلق صندوق تحيا مصر اليوم، الخميس، 23 قافلة طبية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للبصر 2019 بهدف التذكير بمبادرة «الرؤية 2020 الحق في الإبصار»، التي أُطلقت في الثاني من أكتوبر من عام 1999 بالشراكة بين منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لمكافحة العمى بهدف الوقاية من العمى الممكن تفاديه بحلول العام 2020 عبر تنفيذ خطط وبرامج بمشاركة من وزارت الصحة والجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة "نور حياة" بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي سيستفيد منها نحو ملايين مواطن بالكشف الطبي، فضلا عن إجراء 200 مياه بيضاء، وتسليم مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ونصف المليون نظارة للكبار مجانا، بتمويل من الصندوق قدره مليار جنيه.من جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق حريص على تنفيذ مبادرة السيد الرئيس بالاستعانة بشتى وسائل الدعم الفني في مجال طب العيون، في رسالة إلى مدى مسايرة مصر للتوجهات الدولية في مجال الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الصندوق ينفذ مبادرة نور حياة بدعم فني من منظمة الصحة العالمية، حيث تقدم المنظمة دليلا طبيا سنوفره لأولياء الأمور لتلافي مسببات ضعف وفقدان الإبصار.وأضاف أن الصندوق يتعاون أيضا مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في تنفيذ القوافل الطبية للكشف على الكبار، وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية المتخصصة، وغرف العمليات المجهزة لاستقبال الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا .وأوضح تامر عبد الفتاح أن القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة استأنفت عملها بالمدارس الابتدائية يوم الاثنين الماضي، بعد توقفها خلال الإجازة الصيفية، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ المدارس الحكومية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المبادرة في عشرة محافظات هي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، مطروح، بعد توقفها خلال الإجازة الصيفية.120 ألف تلميذ في 135 مدرسة بمحافظة القليوبية، 120 ألف تلميذ في 249 مدرسة بمحافظة الدقهلية، 120 ألف تلميذ في 276 مدرسة بمحافظة الشرقية، 120 ألف تلميذ في 331 مدرسة بمحافظة بني سويف، 120 ألف تلميذ في 288 مدرسة بمحافظة المنيا، 120 ألف تلميذ في 306 مدارس بمحافظة قنا، 60 ألف تلميذ في 199 مدرسة بمحافظة الأقصر، 60 ألف تلميذ في 109 مدارس بمحافظة السويس، 120 ألف تلميذ في 156 مدرسة بمحافظة الإسكندرية، و30 ألف تلميذ في 151 مدرسة بمحافظة مطروح.جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، على محورين أولهما محور قوافل الكبار لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، والثاني محور مدارس مصر لإجراء الكشف الطبي على 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل جميع الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.